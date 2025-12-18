Siemens Energy Aktie
Marktkap. 98,84 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In der letzten Telefonkonferenz für Analysten vor den Zahlen habe der Energietechnikkonzern größtenteils die wichtigsten Aussagen vom jüngsten, positiven Kapitalmarkttag wiederholt, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das Management gehe davon aus, dass der Markt für Gasturbinen bis 2035 robust bleiben wird./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
120,92 €
|Abst. Kursziel*:
32,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
119,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,61%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.