Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick DroneShield-Aktie legt zu: Institutionelle Verschiebungen im Blick
Charttechnischer Jahresausblick 2026 Charttechnischer Jahresausblick 2026
Profil

Siemens Energy Aktie

119,75 EUR +0,10 EUR +0,08 %
STU
Marktkap. 98,84 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

11:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
119,75 EUR 0,10 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In der letzten Telefonkonferenz für Analysten vor den Zahlen habe der Energietechnikkonzern größtenteils die wichtigsten Aussagen vom jüngsten, positiven Kapitalmarkttag wiederholt, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das Management gehe davon aus, dass der Markt für Gasturbinen bis 2035 robust bleiben wird./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
120,92 €		 Abst. Kursziel*:
32,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
119,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,61%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
04.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

