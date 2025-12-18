DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,27 +1,1%Nas23.089 +1,7%Bitcoin73.650 +0,5%Euro1,1720 -0,2%Öl60,07 -1,0%Gold4.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Dank US-Inflationsdaten: DAX bleibt nach EZB-Leitzinsentscheid deutlich über 24.000-Punkte-Marke Dank US-Inflationsdaten: DAX bleibt nach EZB-Leitzinsentscheid deutlich über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

MÄRKTE EUROPA/EZB und US-Inflationszahlen sorgen für gute Stimmung

18.12.25 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
92,56 EUR -0,68 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32,52 EUR 0,90 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Douglas AG
12,18 EUR -0,80 EUR -6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,53 EUR -0,28 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RATIONAL AG
662,00 EUR 31,50 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.541,50 EUR 3,00 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
118,60 EUR 3,70 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
104,80 EUR -2,10 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Whitbread PLC
27,79 EUR 0,23 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Die EZB hat wie erwartet das Leitzinsniveau bei 2,00 Prozent bestätigt. Daneben passte sie ihre Inflations- wie auch Wachstumsprognosen für die Eurozone für das kommenden Jahr nach oben an. Das spricht zwar gegen Zinssenkungen, diese waren am Markt aber ohnehin nicht erwartet worden. Wichtiger war der zuversichtlichere Wachstumsblick.

Wer­bung

Stützend wirkten auch überraschend günstige Verbraucherpreise aus den USA. Diese stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent und im Kern um 2,6 Prozent und blieben damit weit unter der Erwartung von 3,1 bzw 3,0 Prozent. Dies eröffnet der US-Notenbank mehr Freiraum für eine lockere Geldpolitik.

Der DAX gewann 1 Prozent auf 24.200 Punkte, der Euro-Stoxx-50 rückte 1,1 Prozent vor. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro volatil und stand zu Börsenschluss wenig verändert bei 1,1727 Dollar. Auch die Anleihemärkte präsentierten sich volatil, hin- und hergerissen zwischen den unterschiedlichen Zinserwartungen im Euro- und Dollarraum.

Andere Zentralbanken entschieden ebenfalls heute. So beließ die norwegische Zentralbank ihren Leitzins bei 4,00 Prozent und bekräftigte ihre Pläne, die Geldpolitik in den kommenden Jahren langsam zu lockern. Auch die schwedische Zentralbank beließ den Leitzins bei 1,75 Prozent und bekräftigte, dass der nächste Schritt eine Anhebung sein werde. Daneben senkte die Bank of England (BoE) erwartungsgemäß ihren Leitzins auf 3,75 Prozent.

Wer­bung

Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Im Fokus standen Rheinmetall mit dem näher rückenden Verkauf des Autozuliefergeschäfts. "Diese Zweiteilung in Rüstung und Auto hat der Markt nie gemocht, das war wie ein Basket aus zwei Unternehmen", sagte ein Händler. Wegen der Krise der Auto-Industrie und mit Gewinnmargen auf einem 10-Jahrestief sei allerdings auch kein guter Verkaufspreis zu erwarten, hieß es im Handel. Rheinmetall gewannen 1,5 Prozent.

Automobilaktien wurden weiter gemieden. Zwar ist das Verbrenner-Aus 2035 in der EU erst einmal vom Tisch, die neuen Regelungen treffen aber teilweise auf heftige Kritik. Die Autombilkonzerne warnen, dass aufgrund von nachhaltigen Produktionsvorgaben höhere Fahrzeugpreise möglich seien. VW verloren 0,2 Prozent, BMW 0,5 Prozent und Mercedes-Benz 0,7 Prozent.

Siemens Energy kamen auf ein Kursplus von 3,5 Prozent und waren damit größter Kursgewinner im DAX. Die Aktie, die als KI-Ausstatter gehandelt wird, stand zuletzt wegen der Korrektur im KI-Sektor unter Druck. Die schwer in Schlagseite geratene Oracle-Aktie erholte sich kräftig an Wall Street und stützte den Sektor. Deutsche Bank gewannen 3,2 Prozent.

Wer­bung

Kräftige Kursgewinne von 6,3 Prozent zeigten Whitbread-Aktien in London. Beim Betreiber der auch in Deutschland aktiven Hotelkette "Premier Inn" ist mit Corvex Management ein neuer aktiver Investor eingestiegen. Corvex meldetet nun einen Anteil von 6,05 Prozent am Unternehmen und sieht eine große Unterbewertung von Whitbread-Aktien gegenüber Branchenwerten.

Bei der Parfümeriekette Douglas ging es um 3,9 Prozent abwärts. Hier kamen Jahresbericht und Ausblick schlecht an. Douglas erwartet ein verlangsamtes Marktwachstum und sprach von einer "erhöhten Preissensibilität" der Konsumenten.

Bewegungen wurden auch durch Umstufungen verursacht. So sprangen Rational um 5,2 Prozent nach vorn. Sie wurden von der UBS auf "Kaufen" hochgestuft.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.741,71 +1,1% +16,0%

Stoxx-50 4.860,31 +0,9% +11,8%

Stoxx-600 585,35 +1,0% +14,2%

XETRA-DAX 24.199,50 +1,0% +20,3%

FTSE-100 London 9.774,32 k.A. +18,1%

CAC-40 Paris 8.150,64 +0,8% +9,6%

AEX Amsterdam 940,05 +1,1% +5,8%

ATHEX-20 Athen 5.300,31 +0,8% +47,3%

BEL-20 Bruessel 5.054,96 +0,2% +18,3%

BUX Budapest 109.547,02 +0,7% +38,4%

OMXH-25 Helsinki 5.572,94 +1,3% +27,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.335,05 k.A. +14,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.552,83 -0,2% -26,0%

PSI 20 Lissabon 8.128,00 +0,7% +26,5%

IBEX-35 Madrid 17.132,60 +1,1% +45,9%

FTSE-MIB Mailand 44.463,28 +0,8% +29,0%

OBX Oslo 1.567,29 +0,0% +17,8%

PX Prag 2.630,76 -0,4% +50,0%

OMXS-30 Stockholm 2.827,91 +1,2% +12,6%

WIG-20 Warschau 3.115,36 +0,3% +41,7%

ATX Wien 5.190,20 +0,2% +41,3%

SMI Zuerich 13.136,08 +0,8% +12,3%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1721 -0,2% 1,1740 1,1750 +13,4%

EUR/JPY 182,39 -0,2% 182,72 182,64 +12,2%

EUR/CHF 0,9316 -0,2% 0,9337 0,9338 -0,5%

EUR/GBP 0,8764 -0,1% 0,8776 0,8773 +6,1%

USD/JPY 155,61 -0,0% 155,61 155,44 -1,1%

GBP/USD 1,3374 -0,0% 1,3378 1,3394 +6,9%

USD/CNY 7,0567 -0,1% 7,0620 7,0617 -2,0%

USD/CNH 7,0336 -0,1% 7,0395 7,0373 -4,0%

AUS/USD 0,6608 +0,0% 0,6605 0,6610 +6,7%

Bitcoin/USD 86.491,85 +0,2% 86.291,80 86.748,90 -8,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,47 55,94 +0,9% 0,53 -23,2%

Brent/ICE 60,06 59,68 +0,6% 0,38 -20,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.325,08 4.341,05 -0,4% -15,98 +65,4%

Silber 64,87 66,23 -2,0% -1,35 +129,4%

Platin 1.635,52 1.624,30 +0,7% 11,22 +85,4%

Kupfer 5,38 5,36 +0,3% 0,02 +30,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 12:13 ET (17:13 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen