DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,13 -0,1%Nas23.000 +1,4%Bitcoin72.971 -0,4%Euro1,1725 -0,1%Öl59,81 -1,4%Gold4.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne" DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"
Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Bericht: Kanzleramt will BND härteres Vorgehen erlauben

18.12.25 19:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll nach Plänen aus dem Kanzleramt deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten für besonders bedrohliche Lagen erhalten. Dazu gehörten etwa Sabotageaktionen, um gegnerische Streitkräfte zu schwächen, berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen Entwurf des neuen BND-Gesetzes. Ein Sprecher des Auslandsnachrichtendienstes sagte auf Anfrage, man wolle aus Respekt vor der Arbeit der Bundesregierung und vor dem Gesetzgeber die derzeitige Arbeit an der BND-Gesetzesnovelle sowie etwaige Zwischenstände nicht kommentieren.

Wer­bung

Operative Handlungen erlaubt

Dem Bericht zufolge soll der BND künftig nicht mehr nur Spionage betreiben, Informationen gewinnen und auswerten können, sondern auch operative Handlungen zum Schutz der Bundesrepublik ausführen können. Voraussetzung ist dem Bericht zufolge eine "nachrichtendienstliche Sonderlage". Diese soll vom Nationalen Sicherheitsrat, bestehend aus den wichtigsten Bundesministern, unter Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages festgestellt werden können.

Die Beteiligung des geheim tagenden Gremiums, das die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des BND und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) kontrolliert, an solchen Entscheidungen wäre ein Novum. Womöglich soll dieser Vorschlag für eine stärkere Einbindung des Parlaments Abgeordnete beruhigen, die erweiterte Befugnissen für den Nachrichtendienst tendenziell eher skeptisch sehen.

Sonderlage müsste festgestellt werden

Definiert würde eine solche Lage dem Bericht zufolge als eine Situation, in der eine Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland oder Bündnispartner festgestellt wird, etwa durch Kriegsvorbereitungen einer anderen Nation oder durch verstärkte hybride Angriffe.

Wer­bung

In einer Sonderlage soll es dem BND nach den Vorstellungen aus dem Kanzleramt, so der Bericht, auch erlaubt sein, bei Cyberangriffen aktiv zurückzuschlagen und etwa Datenströme umzuleiten oder auch IT-Infrastruktur auszuschalten, von der Angriffe gestartet werden.

Die Auswertung von Daten mittels Künstlicher Intelligenz soll dem BND dem Bericht zufolge ebenso gestattet werden wie der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware. BND-Mitarbeitern soll es zudem erlaubt werden, in Wohnungen einzudringen, um Spionagetechnik zu installieren, und Gerätschaften, wie etwa Waffenteile, heimlich zu manipulieren und zu sabotieren, um sie unschädlich zu machen.

Frühes Stadium

Die BND-Gesetzesnovelle befinde sich noch in einem frühen Stadium, hieß es in dem Bericht von NDR, WDR und SZ. Das Bundesjustizministerium und das Verteidigungsministerium seien um Stellungnahmen gebeten. Ziel der geplanten Reform ist es unter anderem angesichts der aus Sicht der Bundesregierung deutlich gestiegenen hybriden Bedrohung vor allem durch Russland dem BND Instrumente an die Hand zu geben, die ein schnelleres und entschlosseneres Handeln ermöglichen./brd/DP/stw