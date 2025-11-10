DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
Analystenstimme

Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher

10.11.25 09:28 Uhr
Siemens Energy-Aktie mit Kursexplosion? Jefferies sieht für die Aktie riesiges Potenzial! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy hochgestuft und das Kursziel drastisch angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,70 EUR 2,90 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.

Die Aktie von Siemens Energy gewinnt auf XETRA zeitweise 4,37 Prozent auf 106,25 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

