Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy hochgestuft und das Kursziel drastisch angehoben.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.
Die Aktie von Siemens Energy gewinnt auf XETRA zeitweise 4,37 Prozent auf 106,25 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: Siemens Energy AG
