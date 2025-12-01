Kurshöhen im BLick

Siemens Energy hat 2025 einen beeindruckenden Kursaufschwung hingelegt. Starke Kursgewinne, optimistische Analysten und mutige Dividenden-Prognosen könnten neue Höhen mit sich bringen.

• Kursrally und Nähe zum vermeintlichen Allzeithoch locken Investoren an

• Wachsende Erwartungen an Gewinn, Dividende und operative Wende werfen Hoffnung auf

• Kommt ein neues Rekordhoch?



Wer­bung Wer­bung

Das aktuelle Allzeithoch für die Siemens Energy-Aktie liegt bei 118,15 Euro - am Freitag war die Aktie bei 115,30 Euro zumindest in Sichtweite des Rekords aus dem Handel gegangen. Zum Start in den letzten Börsenmonat des Jahres verlässt Anleger aber offenbar wieder der Mut: Die Siemens Energy-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,91 Prozent auf 113,10 Euro.

2025 bislang erfolgreich - kommen noch neue Rekorde?

2025 war bislang in Summe aber ein überaus erfolgreiches Handelsjahr für Anteilseigner des Unternehmens. Seit Jahresstart hat die Aktie ein Plus von rund 125 Prozent eingefahren, allein in der vergangenen Woche war es um rund 13 Prozent nach oben gegangen.

Der Anstieg der Aktie war eine Folge solider Quartalsergebnisse und wird von positiven Analystenbewertungen gestützt, die den Energietechnik-Konzern als Profiteur der aktuellen Branchenrotation sehen.

Wer­bung Wer­bung

Die am 14. November 2025 veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres (endet am 30.09.2025) bestätigen die operative Wende bei Siemens Energy. Der Konzern erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,19 Euro, was eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,34 Euro je Aktie im Vorjahresquartal darstellt. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 7,05 Prozent auf 10,43 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,74 Milliarden Euro). Diese Zahlen verdeutlichen die erfolgreiche Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und die verbesserte Profitabilität des Unternehmens.

Die Analystengemeinschaft bewertet die Aussichten für Siemens Energy mehrheitlich positiv. Sowohl die Berenberg Bank als auch die Deutsche Bank AG und Jefferies & Company Inc. vergaben Ende November Buy-Empfehlungen. RBC Capital Markets bewertet die Aktie mit "Outperform". Interessanterweise liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 102,11 Euro und damit unter dem aktuellen Kursniveau. Dies könnte darauf hindeuten, dass einige Experten nach der starken Rallye eine Konsolidierungsphase erwarten, ohne jedoch die langfristigen Perspektiven in Frage zu stellen.

Dividendenperspektiven verbessern sich

Die verbesserte Ertragslage spiegelt sich auch in den Dividendenerwartungen wider. Für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits 0,700 Euro je Aktie ausgeschüttet. Für das kommende Jahr rechnen Analysten mit einer deutlichen Steigerung auf 1,44 Euro je Aktie, was mehr als einer Verdopplung entspricht. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 3,57 Euro, was die nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft unterstreicht.

Wer­bung Wer­bung

Branchenrotation als zusätzlicher Kurstreiber

Neben den unternehmensspezifischen Faktoren profitiert die Siemens Energy-Aktie auch von einer Branchenrotation zum Jahresende. Energietechnik-Werte erhalten aktuell verstärkt Aufmerksamkeit von Investoren, die sich angesichts der globalen Energiewende neu positionieren. Als einer der führenden Anbieter von Technologien für die Energieerzeugung und -übertragung steht Siemens Energy im Zentrum dieser Entwicklung.

Aussichten bleiben positiv

Angesichts dieser kurstreibenden Faktoren und der Tatsache, dass die Siemens Energy-Aktie weiterhin auf hohem Niveau notiert, könnten Anleger 2025 sogar noch neue Rekordhöhen sehen. Abhängig dürfte dies aber insbesondere von der aktuellen Börsenstimmung bleiben.

Redaktion finanzen.net