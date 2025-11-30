DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.842 +0,6%Euro1,1598 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Gespräche laufen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung

30.11.25 18:39 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung

Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über Wege für ein Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen.

Das teilte der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow auf Telegram mit. "Wir haben klare Vorgaben erhalten - die Interessen der Ukraine zu wahren, einen substanziellen Dialog zu sichern und auf Grundlage der in Genf erzielten Fortschritte voranzugehen", schrieb er.

Für die US-Seite nahmen Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen teil. Nach offiziell unbestätigten Berichten von US-Medien wurde der Golfklub Shell Bay als Tagungsort gewählt.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen. Seither verteidigt sich das Land mit Hilfe westlicher Unterstützer. Ungeachtet der Gespräche über einen Frieden greift Russland die Ukraine mit unverminderter Härte weiter an.

Selenskyj hofft auf schnelle Fortschritte

Am Samstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekanntgegeben, ein Verhandlungsteam in die USA zu Gesprächen entsandt zu haben. In seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft sagte er, "es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann". Es müssten rasch und substanziell die notwendigen Schritte ausgearbeitet werden.

Selenskyj hatte einen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump, der von Kritikern als russische Wunschliste betitelt worden war, bei Verhandlungen in Genf mit europäischen und amerikanischen Vertretern überarbeiten lassen. In den USA geht es um noch strittige Punkte. Der abgeänderte Plan soll in den kommenden Tagen der russischen Führung in Moskau vorgestellt werden.

So reagieren die Aktien der Rüstungsriesen

Für Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT sind die anhaltenden Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriege in den vergangenen Wochen zum Gegenwindfaktor geworden. Es bleibt daher spannend, wie diese am Montag reagieren werden.

/cha/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)



