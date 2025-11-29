DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin77.977 -0,6%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Chance vertan: Welchen verpassten Investitionen Investmentlegende Peter Lynch nachtrauert
November 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Frasers Group im Blick

HUGO BOSS-Aktie etwas leichter: Modekonzern sorgt für Verwirrung - Womöglich Wechsel an AR-Spitze

29.11.25 08:36 Uhr
HUGO BOSS-Aktie etwas leichter: Verwirrung bei HUGO BOSS: Steht ein Aufsichtsratswechsel bevor? | finanzen.net

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns HUGO BOSS hat die Unterstützung seines größten Anteilseigner verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
38,29 EUR -0,33 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dieser zufolge unterstützt der Investor den HUGO BOSS-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von HUGO BOSS zu nehmen. Der Investor ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Unternehmen.

In einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns wurde die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert beschrieben. "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es.

Im nachbörslichen Freitagshandel auf Tradegate fiel die HUGO BOSS-Aktie gegenüber ihrem XETRA-Schluss zeitweise um 0,44 Prozent auf 38,55 Euro.

METZINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com

