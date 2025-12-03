DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
HUGO BOSS Aktie

34,92 EUR -0,19 EUR -0,54 %
STU
Marktkap. 2,7 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

13:11 Uhr
HUGO BOSS Hold
HUGO BOSS AG
34,92 EUR -0,19 EUR -0,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Metzinger hätten einen Erfolgsanspruch, lieferten aber nicht ab, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neue Strategie "Claim 5" so zu feiern, sei etwas fernab der Realität mit Blick auf das 2025 Erreichte und die Aussichten für 2026./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: Deutsche Bank AG
Kursziel: 37,00 €
37,00 €
Rating jetzt: Hold
Hold		 Kurs*:
34,58 €		 Abst. Kursziel*:
7,00%
Rating vorher: Hold
Hold		 Kurs aktuell:
34,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,96%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

