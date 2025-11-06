DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Take Two 914508 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Top News
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an! Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
37,53 EUR +0,31 EUR +0,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Outperform

08:36 Uhr
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
37,53 EUR 0,31 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,41 €		 Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:36 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net HUGO BOSS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'
StockXperts Hugo Boss: Viel Tristesse, aber auch Lichtblicke
finanzen.net HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
dpa-afx ROUNDUP 2: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 24/10/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen