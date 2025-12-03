DAX 23.901 +0,9%ESt50 5.719 +0,4%MSCI World 4.411 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,05 +0,5%Gold 4.188 -0,4%
Marktkap. 150,38 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
222,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
197,24 €		 Abst. Kursziel*:
12,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
197,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:11 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag tiefer
Benzinga Airbus Cuts 2025 Delivery Target After A320 Fuselage Issue
Zacks Airbus Reduces 2025 Delivery Target: Is Your Aerospace ETF Still Safe?
MotleyFool Why Is Airbus Stock Up Today?
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times Airbus cuts 2025 delivery target after issues with top-selling jet
Financial Times Airbus cuts delivery target after problems with A320 aircraft
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
