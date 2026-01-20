10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart 0,48 Prozent tiefer bei 24.841,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 0,93 Prozent auf 53.087,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite dagegen um 0,07 Prozent auf 4.116,93 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,2 Prozent höher bei 26.614,62 Stellen.

3. Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos dominieren die massiven Spannungen zwischen Europa und den USA die Agenda. Zur Nachricht

4. Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt

Der Konsumgüterkonzern Henkel führt Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V. Zur Nachricht

5. Netflix öffnet Bücher

Nach US-Börsenschluss wird es spannend: Netflix wird die Kennzahlen für das vierte Quartal präsentieren. Was Analysten erwarten

6. Hypoport-Aktie: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal

Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen. Zur Nachricht

7. Chinas Notenbank belässt LPR-Referenzzins für Bankkredite unverändert

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Auswärts in der Champions League

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen in der Champions League ins Achtelfinale. Zur Nachricht

9. LVMH-Aktie: Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfts in Großchina an einen lokalen Betreiber getroffen. Zur Nachricht

Goldpreis: Marke von 4.700 Dollar "geknackt"

Der Goldpreis kletterte im frühen Dienstagshandel aufgrund anhaltender Trump-Drohungen erstmals über die Marke von 4.700 Dollar. Zur Nachricht