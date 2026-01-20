Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - Netflix-Bilanz voraus
1. DAX im Minus erwartet
Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart 0,48 Prozent tiefer bei 24.841,00 Punkten.
2. Börsen in Fernost uneins
In Tokio verliert der Nikkei 225 zwischenzeitlich 0,93 Prozent auf 53.087,24 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite dagegen um 0,07 Prozent auf 4.116,93 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,2 Prozent höher bei 26.614,62 Stellen.
3. Grönland-Streit eskaliert: Europa geht vor Trumps Rede beim WEF in die Offensive
Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos dominieren die massiven Spannungen zwischen Europa und den USA die Agenda. Zur Nachricht
4. Henkel-Aktie: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings bestätigt
Der Konsumgüterkonzern Henkel führt Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V. Zur Nachricht
5. Netflix öffnet Bücher
Nach US-Börsenschluss wird es spannend: Netflix wird die Kennzahlen für das vierte Quartal präsentieren. Was Analysten erwarten
6. Hypoport-Aktie: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal
Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen. Zur Nachricht
7. Chinas Notenbank belässt LPR-Referenzzins für Bankkredite unverändert
Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Zur Nachricht
8. BVB-Aktie: Auswärts in der Champions League
Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen in der Champions League ins Achtelfinale. Zur Nachricht
9. LVMH-Aktie: Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfts in Großchina an einen lokalen Betreiber getroffen. Zur Nachricht
Goldpreis: Marke von 4.700 Dollar "geknackt"
Der Goldpreis kletterte im frühen Dienstagshandel aufgrund anhaltender Trump-Drohungen erstmals über die Marke von 4.700 Dollar. Zur Nachricht
