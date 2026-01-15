DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Nachfrage gesunken

Hypoport-Aktie: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal

20.01.26 07:40 Uhr
Hypoport-Aktie: Europace-Wachstum gestoppt! | finanzen.net

Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
114,60 EUR -10,00 EUR -8,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den Monaten Oktober bis Dezember wurden auf Hypoports Plattform Europace ein Prozent weniger private Immobilienfinanzierungen vermittelt als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 legte das Volumen aber um 13 Prozent auf rund 74,8 Milliarden Euro zu. Hypoport schrieb von einem zunehmend normaler werdenden Marktumfeld.

Dabei sei das Geschäft mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen leicht gestiegen. Die Zuwächse in der privaten Immobilienfinanzierung beruhten vor allem auf Krediten für den Kauf von Bestandsimmobilien und Neubau, berichtete Hypoport weiter. Refinanzierungen hätten sich auf sehr niedrigem Niveau ebenfalls positiv entwickelt. Nur wenige Kredite seien weiterhin für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden aufgenommen worden. Seinen Geschäftsbericht will Hypoport am 30. März vorlegen. Vorläufige Zahlen soll es bereits zwei Wochen zuvor geben.

/stw/jha/

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen
