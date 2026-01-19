Gruppenspieltage

Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Deutsche Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen.

Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten.

Via XETRA notiert die Telekom-Aktie am Dienstag zeitweise 0,22 Prozent höher bei 27,64 Euro.

/mrs/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)