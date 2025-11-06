DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.670 +1,9%MSCI World 4.361 +0,8%Top 10 Crypto 14,34 +3,7%Nas 23.335 +1,4%Bitcoin 90.991 +0,3%Euro 1,1554 +0,0%Öl 63,41 -0,5%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an
Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Hypoport Aktien-Sparplan
118,20 EUR +1,00 EUR +0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 767,24 Mio. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549336

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493365

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HYPOF

Warburg Research

Hypoport SE Buy

11:51 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
118,20 EUR 1,00 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach detaillierten Quartalszahlen von 305 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Finanzdienstleisters hätten seine Prognosen verfehlt, schrieb Simon Stippig am Montag in seiner ersten Reaktion. Er reduzierte seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
121,00 €		 Abst. Kursziel*:
140,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
118,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
146,19%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
289,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

11:51 Hypoport Buy Warburg Research
28.10.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.25 Hypoport Buy Warburg Research
15.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

dpa-afx Zuversicht verbreitet Hypoport-Aktie im Plus: Positive Aussichten für 2026 signalisiert - Gewinnrekorde voraus? Hypoport-Aktie im Plus: Positive Aussichten für 2026 signalisiert - Gewinnrekorde voraus?
dpa-afx ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-News: Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
EQS Group EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Doubling of EBIT in the first nine months of 2025 and adjustment of the revenue and gross profit forecast
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Transaction volume in mortgage finance continues to grow
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers strong first half performance
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Significant Increase in Revenue and EBIT in first half of 2025
RSS Feed
Hypoport SE zu myNews hinzufügen