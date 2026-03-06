DAX23.359 -0,4%Est505.678 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +3,1%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.063 +0,8%Euro1,1474 +0,4%Öl104,1 +0,2%Gold4.982 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ooma: Jetzt zahlt sich das Wachstum aus - Gewinndurchbruch beim SaaS-Telefoniespezialisten Ooma: Jetzt zahlt sich das Wachstum aus - Gewinndurchbruch beim SaaS-Telefoniespezialisten
Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte Wie viel Verlust ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Margenziel

Hypoport-Aktie gibt nach: Finanzdienstleister peilt deutliche Steigerung der Profitabilität bis 2029 an

16.03.26 11:21 Uhr
Hypoport-Aktie verliert: Unternehmen peilt bis Ende des Jahrzehnts deutlich höhere Profitabilität an | finanzen.net

Hypoport will seine Ebit-Rohertragsmarge bis Ende des Jahrzehnts verdoppeln und bestätigt zugleich die Zahlen für 2025 sowie den Ausblick für 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
79,00 EUR -0,10 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Finanzdienstleister Hypoportwill in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent. An der Börse verpuffte die zunächst einsetzende Begeisterung rasch.

Wer­bung

In den ersten Handelsminuten sprang das im SDAX notierte Papier fast 10 Prozent nach oben, kam dann aber etwas zurück. Zuletzt notierte die Aktie jedoch 2,26 Prozent im Minus bei 78 Euro. Seit Jahresbeginn müssen Anleger momentan einen Abschlag von über einem Drittel verzeichnen. In den vergangenen 12 Monaten ist der Wert der Aktie sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Hypoport hatten die ab 2022 gestiegenen Zinsen in Folge des Ukraine-Kriegs schmerzlich zu spüren bekommen, da sich die Immobilienfinanzierung dadurch verteuerte und somit die Geschäfte der Berliner belasteten. 2021 hatte die Marge bereits bei 19,1 Prozent gelegen.

Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag.

/lew/err/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hypoport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hypoport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hypoport, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
28.10.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
28.10.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2024Hypoport SE HoldWarburg Research
24.07.2024Hypoport SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.03.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.01.2024Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2023Hypoport SE HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen