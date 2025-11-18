DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Hypoport Aktien-Sparplan
114,60 EUR +6,00 EUR +5,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 711,04 Mio. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549336

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493365

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HYPOF

Warburg Research

Hypoport SE Buy

11:41 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
114,60 EUR 6,00 EUR 5,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,20 €		 Abst. Kursziel*:
154,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
114,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
153,93%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

11:41 Hypoport Buy Warburg Research
14.11.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
28.10.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

dpa-afx Erholungsversuch Hypoport-Aktien gefragt: Aktienrückkäufe liefern Rückenwind Hypoport-Aktien gefragt: Aktienrückkäufe liefern Rückenwind
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hypoport an SDax-Spitze - Aktienrückkauf sorgt für Erholung
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Hypoport SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE resolves Share Buyback Programme with a volume of up to EUR 10 million
EQS Group EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Doubling of EBIT in the first nine months of 2025 and adjustment of the revenue and gross profit forecast
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Transaction volume in mortgage finance continues to grow
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers strong first half performance
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Hypoport SE zu myNews hinzufügen