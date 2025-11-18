Hypoport Aktie
Marktkap. 711,04 Mio. EURKGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
291,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
114,20 €
|Abst. Kursziel*:
154,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
114,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
153,93%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hypoport SE
|11:41
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.23
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA