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Hypoport-Aktie: Finanzdienstleister peilt deutliche Steigerung der Profitabilität bis 2029 an

16.03.26 08:57 Uhr
Hypoport-Aktie: Unternehmen peilt bis Ende des Jahrzehnts deutlich höhere Profitabilität an | finanzen.net

Hypoport will seine Ebit-Rohertragsmarge bis Ende des Jahrzehnts verdoppeln und bestätigt zugleich die Zahlen für 2025 sowie den Ausblick für 2026.

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Hypoport SE
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Der Finanzdienstleister Hypoportwill in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent.

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Hypoport hatten die ab 2022 gestiegenen Zinsen in Folge des Ukraine-Kriegs schmerzlich zu spüren bekommen, da sich die Immobilienfinanzierung dadurch verteuerte und somit die Geschäfte der Berliner belasteten. 2021 hatte die Marge bereits bei 19,1 Prozent gelegen.

Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legt die Hypoport-Aktie zeitweise 5,44 Prozent zu auf 85,30 Euro.

/lew/stk

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Hypoport, T. Schneider / Shutterstock.com

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06.01.2023Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
07.12.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
15.11.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.10.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.09.2022Hypoport SE SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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