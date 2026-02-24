Hypoport erfüllt Prognose und rechnet 2026 mit steigenden Gewinnen

DOW JONES--Hypoport hat die im Oktober gesenkte Prognose erfüllt und rechnet für das neue Jahr mit weiter steigenden Gewinnen. Der Finanzdienstleister aus Berlin prognostizierte für 2026 einen Rohertrag von mindestens 280 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 40 und 55 Millionen Euro.

2025 verbuchte Hypoport nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg des Rohertrags auf circa 266 von 241 Millionen Euro und ein Wachstum des EBIT auf etwa 33 (Vorjahr: 18) Millionen Euro). Der Umsatz kletterte auf rund 603 von 561 Millionen Euro.

Wesentlich für die Steigerung von Umsatz und Ergebnis war eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms, dessen EBIT auf 42 von 29 Millionen Euro zulegte. Das Segment Financing Platforms konnte den Gewinn halten, im Segment Insurance Platforms wurde ein ausgeglichenes Ergebnis geschrieben.

Im Oktober hatte Hypoport seine Konzernprognose auf mindestens 600 Millionen Euro Umsatz und mindestens 260 Millionen Euro Rohertrag gekappt. Beim EBIT waren 30 bis 36 Millionen Euro das Ziel.

Detaillierte Zahlen legt Hypoport am 16. März vor.

