Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

12:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Diese hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Finanzdienstleister zeichne sich nach der Ende Oktober gekappten Umsatzprognose nun zukünftiges weiteres Wachstum am Horizont ab./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

