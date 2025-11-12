DAX 23.651 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.339 -0,4%Top 10 Crypto 12,86 -4,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.466 -3,8%Euro 1,1618 -0,2%Öl 63,71 +1,0%Gold 4.137 -0,8%
Hypoport Aktie

109,80 EUR -2,80 EUR -2,49 %
STU
Marktkap. 753,89 Mio. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336

ISIN DE0005493365

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

12:51 Uhr
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Diese hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Finanzdienstleister zeichne sich nach der Ende Oktober gekappten Umsatzprognose nun zukünftiges weiteres Wachstum am Horizont ab./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
318,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
109,00 €		 Abst. Kursziel*:
191,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
109,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
189,62%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

12:51 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
08:06 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
28.10.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Hypoport SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
dpa-afx Hypoport-Aktie im Plus: Positive Aussichten für 2026 signalisiert - Gewinnrekorde voraus?
dpa-afx ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hypoport mit Erholungsversuch nach finalen Quartalszahlen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Doubling of EBIT in the first nine months of 2025 and adjustment of the revenue and gross profit forecast
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Transaction volume in mortgage finance continues to grow
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers strong first half performance
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Significant Increase in Revenue and EBIT in first half of 2025
