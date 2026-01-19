DAX24.679 -1,1%Est505.872 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,53 -1,0%Gold4.729 +1,3%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell
DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Achtelfinale

BVB-Aktie in Grün: Auswärts in der Champions League

20.01.26 09:21 Uhr
BVB-Aktie fester: Champions-League-Ausblick | finanzen.net

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen in der Champions League ins Achtelfinale.

BVB (Borussia Dortmund)
3,32 EUR -0,01 EUR -0,15%
Am vorletzten Spieltag müssen sowohl der Revierclub als auch die Rheinländer auswärts ran. Der BVB spielt an diesem Dienstag in London bei Tottenham Hotspur (21 Uhr/Amazon Prime). Beide Mannschaften haben elf Punkte und den direkten Einzug in die Runde der besten 16 Teams als Ziel.

Für Bayer Leverkusen ist das Erreichen eines dafür nötigen Top-Acht-Platzes unwahrscheinlich. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hat neun Punkte. Mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus (Dienstag 21 Uhr/DAZN) könnte man jedoch zumindest mit den Playoffs planen.

Via XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise 0,61 Prozent höher bei 3,33 Euro.

the/DP/mis

LONDON/PIRÄUS (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

