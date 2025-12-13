DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,73 +5,4%Nas23.389 +0,7%Bitcoin80.271 +2,8%Euro1,1726 ±0,0%Öl61,78 +1,6%Gold4.442 +2,6%
Manchester United-Aktie im Plus: Trainer Amorim entlassen

05.01.26 21:44 Uhr
Krise bei Manchester United: Trainer Amorim entlassen - NYSE-Aktie in Grün | finanzen.net

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt.

Manchester United
13,51 EUR -0,09 EUR -0,66%
Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Club mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Amorim war seit November 2024 im Amt. Am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) wird der frühere United-Mittelfeldspieler und aktuelle U18-Trainer Darren Fletcher als Interimstrainer die Mannschaft gegen den Tabellen-19. Burnley betreuen.

Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg und drei Remis aus den vergangenen fünf Ligapartien musste Amorim gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Er kritisierte etwa Einmischungen von hochrangigen United-Persönlichkeiten in seine Arbeit, die er anderswo nicht tolerieren würde. "Ich möchte nur sagen, dass ich hierhergekommen bin, um Manager zu sein, nicht um Trainer zu sein", wurde er nach dem Unentschieden gegen Leeds zitiert.

Im vergangenen Jahr hatte Amorim den Club noch ins Finale der Europa League geführt. Dort unterlag seine Mannschaft allerdings in einem englischen Duell Tottenham Hotspur mit 0:1.

Seit mehreren Jahren will der Traditionsclub wieder an einstige Erfolgszeiten anknüpfen. Doch seit dem Weggang des legendären Coaches Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 scheiterten viele Trainer an der Mission, den Club langfristig an der Spitze zu etablieren. Dazu zählte auch Ralf Rangnick, der United zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 betreut hatte. Seit der vergangenen Saison teilte sich Manchester United den Status als Rekordmeister mit dem FC Liverpool, der ebenfalls 20-mal den Titel holte.

Am Montag notiert die Manchester United-Aktie an der NYSE zeitweise 0,82 Prozent fester bei 15,91 US-Dollar.

/sfx/DP/zb

MANCHESTER (dpa-AFX)

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com

mehr Analysen