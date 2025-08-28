11:12

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im Liga-Pokal kräftig blamiert.

Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Club in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.

Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in den 90 Minuten hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen.

An der NYSE steigen Manchester United-Papiere im NYSE-Handel zeitweise um 0,65 Prozent auf 17,20 US-Dollar.

