Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Erholungsversuch

Hypoport-Aktien gefragt: Aktienrückkäufe liefern Rückenwind

19.11.25 09:26 Uhr
Hypoport-Aktien steigen! Rückkäufe bringen neue Hoffnung nach Zwei-Jahres-Tief | finanzen.net

Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel zu einem Erholungsversuch angesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
111,80 EUR 2,00 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, geht es im XETRA-Handel zeitweise um 5,00 Prozent auf 109.20 Euro nach oben.

Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Hypoport SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hypoport SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Hypoport SE BuyWarburg Research
28.10.2025Hypoport SE BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Hypoport SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
