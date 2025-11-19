Hypoport-Aktien gefragt: Aktienrückkäufe liefern Rückenwind
Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel zu einem Erholungsversuch angesetzt.
Waren sie zuletzt nahe der 100-Euro-Marke auf einem Tief seit zwei Jahren angekommen, geht es im XETRA-Handel zeitweise um 5,00 Prozent auf 109.20 Euro nach oben.
Der Finanzdienstleister hatte am Vorabend nach Börsenschluss Aktienrückkäufe im Wert von bis zu zehn Millionen Euro angekündigt. Das Programm soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Ein Händler verwies aber darauf, dass der Umfang im Vergleich zur derzeitigen Hypoport-Marktkapitalisierung von knapp 755 Millionen Euro nur relativ gering sei.
Analysen zu Hypoport SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|28.10.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
