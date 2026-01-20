DAX24.677 -1,1%Est505.871 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,52 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell
DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Peking: China hat Einladung zu Gaza-'Friedensrat' erhalten

20.01.26 09:18 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Regierung hat nach eigenen Angaben eine Einladung der USA zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen erhalten. Das bestätigte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Weitere Angaben, etwa ob China die Einladung annimmt, machte er nicht.

Wer­bung

China hatte im Nahostkonflikt eine Zweistaatenlösung befürwortet und Bereitschaft gezeigt, mit der internationalen Gemeinschaft für einen bleibenden Frieden in der Region zusammenzuarbeiten. Immer wieder äußerte Peking auch Kritik am Vorgehen Israels in Gaza.

Der "Friedensrat" ist Teil der zweiten Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen. Auch andere Staaten haben bereits Einladungen dazu erhalten. Die Phase sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Hamas vor, was die islamistische Terrororganisation allerdings ablehnt./jon/DP/tih