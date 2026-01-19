DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -1,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin? Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Marke von 4.700 Dollar "geknackt"

20.01.26 07:25 Uhr
Goldpreis: 4.700-Dollar-Marke Durchbrochen! | finanzen.net

Der Goldpreis kletterte im frühen Dienstagshandel aufgrund anhaltender Trump-Drohungen erstmals über die Marke von 4.700 Dollar.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.713,18 USD 42,19 USD 0,90%
News
Ölpreis (Brent)
64,01 USD -0,17 USD -0,26%
News
Ölpreis (WTI)
59,40 USD -0,02 USD -0,03%
News

von Jörg Bernhard

Trumps Grönland- bzw. Zollpolitik belasteten das globale Marktsentiment und lösten eine verstärkte Flucht in sichere Häfen aus. Neben Trumps außenpolitischen Rundumschlägen sorgt auch sein Wunsch nach niedrigeren Zinsen für ein starkes Interesse an Gold. Mit den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es aber nach einer markanten Verkaufswelle erst einmal bergauf - auf das höchste Niveau seit Ende August. Beim Dollar ging es hingegen bergab, was dem Goldpreis ebenfalls geholfen hat. Anhaltende Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed waren hierfür mitverantwortlich. Der Oberste Gerichtshof der USA will sich in dieser Woche mit dem Fall befassen, der Trumps Versuch betrifft, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent an, dass am 28. Januar eine Zinssenkung um 25 Basispunkte verkündet wird. Nach dem gestrigen US-Feiertag dürften sich die Marktakteure am Nachmittag für den ADP-Wochenbericht (14.15 Uhr) stark interessieren.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich (gegenüber Freitag) der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 123,00 auf 4.718,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Der Ölpreis legte im frühen Dienstagshandel leicht zu. Profitiert hat der fossile Energieträger vom schwächeren Dollar und den Spannungen zwischen Europa und den USA nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump, wegen dem Streit um Grönland höhere US-Zölle gegen europäische Staaten zu verhängen. Zusätzliche Unterstützung erhielt der Ölmarkt durch besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten für das vierte Quartal. Am gestrigen Montag wurde nämlich gemeldet, dass Chinas Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,0 Prozent gewachsen ist und damit das offizielle Regierungsziel erreicht hat.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,14 auf 59,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 64,07 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis