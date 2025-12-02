DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
HUGO BOSS AG
35,06 EUR 0,06 EUR 0,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach genauerem Blick auf das Strategie-Update mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Metzinger setzten auf Effizienzsteigerungen anstelle von Investitionen, um 2027 wieder profitabel zu wachsen, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Im hart umkämpften Umfeld könnte das kritisch gesehen werden. Krankowski hatte in seiner ersten Einschätzung vom Dienstagabend bereits darauf hingewiesen, dass der Mittelpunkt des neuen Zielkorridors für das operative Ergebnis etwa 19 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens liege./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,08 €		 Abst. Kursziel*:
8,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,53%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

13:16 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
12:51 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12:31 HUGO BOSS Buy Warburg Research
12:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:36 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Strategie-Update HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich
TraderFox Stocks in Action: Nordex, HUGO BOSS, Bilfinger, Auto1 Group, Fraport
StockXperts Hugo Boss: Kursabsturz als Einladung zur Übernahme?
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern
Dow Jones Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
