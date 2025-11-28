DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.413 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.516 -0,9%Euro 1,1677 +0,0%Öl 62,94 +0,3%Gold 4.198 -0,1%
Marktkap. 236,66 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
UBS AG

SAP SE Buy

11:56 Uhr
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hauseigenen Technologie- und KI-Konferenz mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Christian Klein habe in seiner Rede die Business Data Cloud und Künstliche Intelligenz als aktuell entscheidende Themen in fast allen Kundengesprächen benannt, schrieb Michael Briest am Mittwoch. Je nachdem, wie SAP hier weiter vorankomme, sei das Aufwärtspotenzial für KI-bezogene Umsätze in den kommenden drei bis vier Jahren deutlich größer als das bislang kommunizierte Ziele von einer Milliarde Euro./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 6:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,05 €		 Abst. Kursziel*:
42,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
210,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,31%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

11:56 SAP Buy UBS AG
08:36 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

