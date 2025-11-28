SAP Aktie
Marktkap. 236,66 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer hauseigenen Technologie- und KI-Konferenz mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Christian Klein habe in seiner Rede die Business Data Cloud und Künstliche Intelligenz als aktuell entscheidende Themen in fast allen Kundengesprächen benannt, schrieb Michael Briest am Mittwoch. Je nachdem, wie SAP hier weiter vorankomme, sei das Aufwärtspotenzial für KI-bezogene Umsätze in den kommenden drei bis vier Jahren deutlich größer als das bislang kommunizierte Ziele von einer Milliarde Euro./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 6:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
210,05 €
|Abst. Kursziel*:
42,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
210,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,31%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
