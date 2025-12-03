DAX 23.912 +0,9%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.416 -0,2%Bitcoin 78.849 -1,8%Euro 1,1669 +0,0%Öl 62,65 -0,2%Gold 4.205 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street stabil -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch? DroneShield-Aktie mit leichten Gewinnen: Stabilisierung nach heftigem Kursrutsch?
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
20,87 EUR +0,03 EUR +0,14 %
STU
18,23 GBP -0,10 GBP -0,55 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 83,56 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

14:31 Uhr
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,87 EUR 0,03 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Weston schätzt die Aussichten des Pharmakonzerns für die nächsten zwölf Monate ingesamt positiv ein, wie er am Donnerstag schrieb. Er begründete dies unter anderem mit der Überzeugung, dass das Krebsmittel Blenrep künftig bei einem nicht unerheblichen Anteil von Patienten mit Multiplem Myelom eingesetzt werden dürfte. Zudem erwartet er 2026 einige positive Studiendaten für Medikamente in der späten Entwicklungsphase. Nach dem Kursanstieg von fast einem Drittel im zu Ende gehenden Jahr 2025 sei das weitere Aufwärtspotenzial aber begrenzt./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,35 £		 Abst. Kursziel*:
3,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,23 £		 Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

14:31 GSK Neutral UBS AG
25.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start nach
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
dpa-afx Aktien von AstraZeneca und Co: Britische Pharma-Exporte in die USA künftig zollfrei
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 in Rot
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen