Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Im Millionenwert

GSK-Aktie gewinnt: Rechte an potenziellem Prostatakrebsmittel erworben

27.10.25 09:16 Uhr
GSK-Aktie steigt: Lizenzen für neues Prostatakrebs-Mittel gekauft | finanzen.net

GSK erwirbt für bis zu 268 Millionen Pfund die weltweiten Exklusivrechte für einen Medikamentenkandidaten gegen Prostatakrebs von der französischen Firma Syndivia.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
37,00 EUR 0,20 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ist zwar noch nicht in die klinische Erprobung gegangen, hat aber in präklinischen Tests die Tumorgröße reduziert und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, teilte das britische Pharmaunternehmen mit.

Das Mittel könnte eine Lücke in den vorhandenen Therapien schließen, indem die Behandlung direkt auf den Tumor ausgerichtet werde. Die Therapie ergänzt die bestehende Prostatakrebs-Pipeline von GSK, die ein anderes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat namens GSK'227 und andere auf den Tumor gerichtete Technologien umfasst.

Jedes Jahr wird bei etwa 1,4 Millionen Männern Prostatakrebs diagnostiziert. 10 bis 20 Prozent von ihnen entwickeln innerhalb von fünf Jahren die fortgeschrittene Form der Krankheit, die als metastasierender kastrationsresistenter Prostatakrebs bekannt ist, so GSK.

In London steigen die Papiere am Montag zeitweise um 0,93 Prozent an auf 16,35 GBP.

DOW JONES

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

