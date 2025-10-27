GSK-Aktie gewinnt: Rechte an potenziellem Prostatakrebsmittel erworben
GSK erwirbt für bis zu 268 Millionen Pfund die weltweiten Exklusivrechte für einen Medikamentenkandidaten gegen Prostatakrebs von der französischen Firma Syndivia.
Werte in diesem Artikel
Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ist zwar noch nicht in die klinische Erprobung gegangen, hat aber in präklinischen Tests die Tumorgröße reduziert und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, teilte das britische Pharmaunternehmen mit.
Das Mittel könnte eine Lücke in den vorhandenen Therapien schließen, indem die Behandlung direkt auf den Tumor ausgerichtet werde. Die Therapie ergänzt die bestehende Prostatakrebs-Pipeline von GSK, die ein anderes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat namens GSK'227 und andere auf den Tumor gerichtete Technologien umfasst.
Jedes Jahr wird bei etwa 1,4 Millionen Männern Prostatakrebs diagnostiziert. 10 bis 20 Prozent von ihnen entwickeln innerhalb von fünf Jahren die fortgeschrittene Form der Krankheit, die als metastasierender kastrationsresistenter Prostatakrebs bekannt ist, so GSK.
In London steigen die Papiere am Montag zeitweise um 0,93 Prozent an auf 16,35 GBP.
DOW JONES
Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere GSK News
Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen