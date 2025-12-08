JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Insgesamt sehe er die Vorstellung der starken Daten als Risiko für die Spitzenumsatzchancen des GSK-Konkurrenzmedikaments Blenrep, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT

