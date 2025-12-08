DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.596 +0,2%Bitcoin 81.174 +4,3%Euro 1,1632 +0,0%Öl 61,93 -0,9%Gold 4.210 +0,5%
GSK Aktie

20,62 EUR -0,07 EUR -0,34 %
19,02 CHF +0,08 CHF +0,42 %
Marktkap. 83,41 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Insgesamt sehe er die Vorstellung der starken Daten als Risiko für die Spitzenumsatzchancen des GSK-Konkurrenzmedikaments Blenrep, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,83 £		 Abst. Kursziel*:
-4,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

