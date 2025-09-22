GSK-Aktie profitiert: Luke Miels wird neuer CEO
GSK ernennt Luke Miels zum Nachfolger von Emma Walmsley als CEO des britischen Arzneimittelherstellers.
Werte in diesem Artikel
Wie der britische Pharmariese am Montag mitteilte, wird Miels, derzeit Chief Commercial Officer von GSK, den Chefposten übernehmen und am 1. Januar dem Board beitreten.
"2026 ist ein entscheidendes Jahr für GSK, um den Weg für das kommende Jahrzehnt zu definieren, und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung", sagte Walmsley.
Die GSK-Aktie gewinnt in Ldonon zeitweise 3,26 Prozent auf 15,35 GBP.
Von Elena Vardon
DOW JONES
