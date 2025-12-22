DAX 24.284 +0,0%ESt50 5.744 -0,3%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -2,6%Nas 23.429 +0,5%Bitcoin 74.268 -1,3%Euro 1,1776 +0,1%Öl 61,96 -0,2%Gold 4.485 +0,9%
Profil

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:31 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:31 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

dpa-afx Durchbruch in den USA Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen
Dow Jones GSK-Aktie tiefer: Samsung Biologics baut US-Präsenz mit Übernahme aus
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags im Plus
finanzen.net Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 notiert mittags im Plus
