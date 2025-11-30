So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein

GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 17,85 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 0,06 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 17,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 16,00 GBP -10,66 25.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 16,60 GBP -7,31 25.11.2025 Jefferies & Company Inc. 21,00 GBP 17,25 19.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 15,00 GBP -16,25 07.11.2025 Bernstein Research 22,50 GBP 25,63 05.11.2025 Deutsche Bank AG 16,00 GBP -10,66 04.11.2025

Redaktion finanzen.net