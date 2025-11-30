So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 17,85 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 0,06 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 17,91 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|16,00 GBP
|-10,66
|25.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16,60 GBP
|-7,31
|25.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|21,00 GBP
|17,25
|19.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 GBP
|-16,25
|07.11.2025
|Bernstein Research
|22,50 GBP
|25,63
|05.11.2025
|Deutsche Bank AG
|16,00 GBP
|-10,66
|04.11.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.2025
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.2025
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen