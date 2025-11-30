DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.874 +0,7%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Webinar mit Christian Schlegel: Ein strategischer Blick auf die Indices 2026 von DAX bis Dow Webinar mit Christian Schlegel: Ein strategischer Blick auf die Indices 2026 von DAX bis Dow
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein

30.11.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
20,54 EUR 0,07 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 17,85 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 0,06 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 17,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG16,00 GBP-10,6625.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)16,60 GBP-7,3125.11.2025
Jefferies & Company Inc.21,00 GBP17,2519.11.2025
JP Morgan Chase & Co.15,00 GBP-16,2507.11.2025
Bernstein Research22,50 GBP25,6305.11.2025
Deutsche Bank AG16,00 GBP-10,6604.11.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
25.11.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
25.11.2025GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025GSK OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025GSK OutperformBernstein Research
31.10.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025GSK OutperformBernstein Research
29.10.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.11.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
25.11.2025GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025GSK HaltenDZ BANK
30.10.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen