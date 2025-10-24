DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 66,12 +0,7%Gold 4.068 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
18,73 EUR +0,33 EUR +1,79 %
STU
17,25 CHF -0,16 CHF -0,90 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,58 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
18,73 EUR 0,33 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim präsentierte am Montag die Ergebnisse der Umfrage der Investmentbank am US-HIV-Markt. Es ging vornehmlich um PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe). Ebrahim sieht seine Erwartungen an diesen Bereich untermauert. Yeztugo von Gilead dürfte hier der Gewinner werden, aber auch Apretude von GSK spiele eine Rolle in den kurzfristigeren Behandlungsintervallen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,20 £		 Abst. Kursziel*:
-13,58%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 GSK Neutral UBS AG
24.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 GSK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 steigt zum Ende des Freitagshandels
dpa-afx GSK-Aktie dennoch unter Druck: GSK erhält Zulassung für Blutkrebsmedikament in den USA
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagmittag
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
dpa-afx Alector-Aktie - 50%, GSK höher: Tests an Demenzmittel nach Studienflop eingestellt
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren bedeutet
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen