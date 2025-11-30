DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.874 +0,7%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten

30.11.25 18:00 Uhr
Im vergangenen November haben 8 Experten die Aktie von Linde wie folgt eingeschätzt.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 508,25 USD, was einem Anstieg von 97,93 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 410,32 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG500,00 USD21,8611.11.2025
DZ BANK--04.11.2025
Bernstein Research516,00 USD25,7603.11.2025
Jefferies & Company Inc.535,00 USD30,3903.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Linde BuyUBS AG
04.11.2025Linde KaufenDZ BANK
03.11.2025Linde OutperformBernstein Research
03.11.2025Linde BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Linde OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
