Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen November haben 8 Experten die Aktie von Linde wie folgt eingeschätzt.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 508,25 USD, was einem Anstieg von 97,93 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 410,32 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|500,00 USD
|21,86
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|04.11.2025
|Bernstein Research
|516,00 USD
|25,76
|03.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|535,00 USD
|30,39
|03.11.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Linde plc
Analysen zu Linde plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.2025
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.2025
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2025
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.2025
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Linde Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2023
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.2023
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.2022
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.2022
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.2022
|Linde Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen