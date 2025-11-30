Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten

Im vergangenen November haben 8 Experten die Aktie von Linde wie folgt eingeschätzt.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 508,25 USD, was einem Anstieg von 97,93 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 410,32 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 500,00 USD 21,86 11.11.2025 DZ BANK - - 04.11.2025 Bernstein Research 516,00 USD 25,76 03.11.2025 Jefferies & Company Inc. 535,00 USD 30,39 03.11.2025

Redaktion finanzen.net