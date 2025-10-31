DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.663 +0,4%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1526 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Linde-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

31.10.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
364,60 EUR -8,80 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Linde-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 529,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,72 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 421,28 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets576,00 USD36,7331.10.2025
Bernstein Research519,00 USD23,2031.10.2025
Bernstein Research519,00 USD23,2030.10.2025
Bernstein Research518,00 USD22,9613.10.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Linde plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
15:31Linde OutperformRBC Capital Markets
14:21Linde OutperformBernstein Research
30.10.2025Linde OutperformBernstein Research
13.10.2025Linde OutperformBernstein Research
19.08.2025Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15:31Linde OutperformRBC Capital Markets
14:21Linde OutperformBernstein Research
30.10.2025Linde OutperformBernstein Research
13.10.2025Linde OutperformBernstein Research
19.08.2025Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
26.05.2025Linde NeutralUBS AG
01.05.2025Linde NeutralUBS AG
12.03.2025Linde NeutralUBS AG
06.02.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen