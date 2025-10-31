Linde-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im Oktober 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Linde-Aktie vorgenommen.
5 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 529,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,72 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 421,28 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|576,00 USD
|36,73
|31.10.2025
|Bernstein Research
|519,00 USD
|23,20
|31.10.2025
|Bernstein Research
|519,00 USD
|23,20
|30.10.2025
|Bernstein Research
|518,00 USD
|22,96
|13.10.2025
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Linde plc
Analysen zu Linde plc
