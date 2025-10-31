Linde-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Linde-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 529,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,72 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 421,28 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 576,00 USD 36,73 31.10.2025 Bernstein Research 519,00 USD 23,20 31.10.2025 Bernstein Research 519,00 USD 23,20 30.10.2025 Bernstein Research 518,00 USD 22,96 13.10.2025

Redaktion finanzen.net