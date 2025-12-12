DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -3,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.940 -2,3%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,17 -0,6%Gold4.302 +0,5%
S&P 500-Performance

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

12.12.25 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der S&P 500 beendete den Freitagshandel mit Verlusten.

Am Freitag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1,07 Prozent leichter bei 6.827,41 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54,631 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,115 Prozent auf 6.893,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.901,00 Punkten am Vortag.

Bei 6.801,79 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.899,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,695 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 6.850,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6.584,29 Punkte taxiert. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 6.051,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 16,34 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit The Mosaic (+ 4,05 Prozent auf 26,21 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 3,95 Prozent auf 299,81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3,64 Prozent auf 36,14 USD), Ball (+ 3,45 Prozent auf 50,91 USD) und Linde (+ 3,21 Prozent auf 416,24 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SanDisk (-14,66 Prozent auf 206,18 USD), Broadcom (-11,43 Prozent auf 359,93 USD), Corning (-7,97 Prozent auf 88,32 USD), Amphenol (-7,08 Prozent auf 129,24 USD) und Micron Technology (-6,70 Prozent auf 241,14 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 53.758.975 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,803 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
