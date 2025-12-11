Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone

DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.131 +0,6%Euro1,1740 +0,4%Öl61,62 -1,4%Gold4.280 +1,2%
Heute im Fokus
Top News
Profil
Kursentwicklung im Fokus

11.12.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ 100 verlor am Donnerstagabend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,35 Prozent schwächer bei 25.686,68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,691 Prozent schwächer bei 25.598,39 Punkten, nach 25.776,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.696,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.372,18 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,280 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.533,49 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Wert von 23.992,56 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 11.12.2024, einen Wert von 21.763,98 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. 16.542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4,61 Prozent auf 129,97 USD), Constellation Energy (+ 4,57 Prozent auf 378,60 USD), Marriott (+ 3,31 Prozent auf 296,46 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,84 Prozent auf 746,80 USD) und Linde (+ 2,70 Prozent auf 403,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Arm (-3,80 Prozent auf 136,14 USD), Marvell Technology (-3,29 Prozent auf 89,43 USD), Intel (-3,11 Prozent auf 39,51 USD), PDD (-2,87 Prozent auf 111,97 USD) und Biogen (-2,84 Prozent auf 172,50 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40.184.248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

