NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere seit den 1990er Jahren auf zwei zentralen Inhalten: Kapitaldisziplin und Technologie. 2026 werde zwar wahrscheinlich nochmals ein unruhiges Jahr, doch neue technologische Entwicklungen deuteten darauf hin, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufe./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 535,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 412,71
|Abst. Kursziel*:
29,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 415,19
|Abst. Kursziel aktuell:
28,86%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 516,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|17:11
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Linde Buy
|UBS AG
|08:26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
