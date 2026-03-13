Gold & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

14.03.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

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Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.019,69 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.019,69 US-Dollar). Wer­bung Wer­bung Redaktion finanzen.net

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