So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
14.03.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.440,03 USD -74,28 USD -2,11%
0,66 USD 0,01 USD 1,09%
1.880,00 USD -14,00 USD -0,74%
2,14 EUR 0,02 EUR 0,94%
98,63 EUR 0,08 EUR 0,08%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,13 USD -0,10 USD -3,15%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
5.019,69 USD USD
3,64 USD USD
105,93 USD 2,91 USD 2,82%
573,50 USD 4,50 USD 0,79%
2,90 USD -0,06 USD -2,07%
2.394,00 GBP 37,00 GBP 1,57%
122,05 USD -2,45 USD -1,97%
12.758,00 USD -138,50 USD -1,07%
2,31 USD USD -0,17%
0,93 USD -0,01 USD -1,09%
4,53 USD 0,04 USD 0,95%
3,50 USD 0,02 USD 0,43%
16,18 USD 0,02 USD 0,12%
818,58 USD 19,57 USD 2,45%
17.340,00 USD -160,00 USD -0,91%
103,14 USD 1,39 USD 1,37%
98,71 USD 2,98 USD 3,11%
1,99 USD 0,02 USD 0,76%
1.557,00 USD USD
4.525,00 MYR 100,00 MYR 2,26%
2.031,00 USD USD
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
11,04 USD 0,03 USD 0,27%
80,63 USD USD
319,90 USD USD
0,67 USD USD
12,11 USD -0,02 USD -0,16%
2,02 EUR 0,02 EUR 0,90%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
3.270,00 USD 6,00 USD 0,18%
47.950,00 USD -1.775,00 USD -3,57%
0,14 USD USD -0,07%
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.019,69 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.019,69 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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