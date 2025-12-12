NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Index im Blick

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Am Freitag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,91 Prozent im Minus bei 25.196,73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,604 Prozent leichter bei 25.531,55 Punkten, nach 25.686,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.104,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.605,88 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,18 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.517,33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Stand von 24.092,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21.615,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,12 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit lululemon athletica (+ 9,60 Prozent auf 204,97 USD), Linde (+ 3,21 Prozent auf 416,24 USD), Tesla (+ 2,70 Prozent auf 458,96 USD), Monster Beverage (+ 2,04 Prozent auf 73,97 USD) und Adobe (+ 1,71 Prozent auf 356,43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Broadcom (-11,43 Prozent auf 359,93 USD), Constellation Energy (-7,03 Prozent auf 351,98 USD), Micron Technology (-6,70 Prozent auf 241,14 USD), AppLovin (-6,46 Prozent auf 670,67 USD) und Marvell Technology (-5,60 Prozent auf 84,43 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.758.975 Aktien gehandelt. Mit 3,803 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net