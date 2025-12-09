DAX 24.322 +0,1%ESt50 5.767 +0,2%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.840 +0,1%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,22 -0,5%Gold 4.342 +1,5%
Marktkap. 156,16 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 495 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung habe ihn weiter vom Gewinnpfad des Gasekonzerns überzeugt, schrieb David Begleiter in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Langfristig dürfte Linde seinen Gewinn je Aktie um mehr als zehn Prozent steigern können./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 495,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 403,30		 Abst. Kursziel*:
22,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 404,78		 Abst. Kursziel aktuell:
22,29%
Analyst Name:
David Begleiter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 516,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

