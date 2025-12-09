Linde Aktie
Marktkap. 156,16 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 495 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung habe ihn weiter vom Gewinnpfad des Gasekonzerns überzeugt, schrieb David Begleiter in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Langfristig dürfte Linde seinen Gewinn je Aktie um mehr als zehn Prozent steigern können./tav/ag
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 495,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 403,30
|Abst. Kursziel*:
22,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 404,78
|Abst. Kursziel aktuell:
22,29%
|
Analyst Name:
David Begleiter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 516,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
