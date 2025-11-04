DAX 23.983 +0,1%ESt50 5.686 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.143 +0,7%
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
368,00 EUR +4,60 EUR +1,27 %
STU
426,00 USD +5,40 USD +1,28 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 169,84 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

11:56 Uhr
Linde Buy
Linde plc
368,00 EUR 4,60 EUR 1,27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 420,67		 Abst. Kursziel*:
18,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 426,00		 Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 519,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

11:56 Linde Buy UBS AG
04.11.25 Linde Kaufen DZ BANK
03.11.25 Linde Outperform Bernstein Research
03.11.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

