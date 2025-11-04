Linde Aktie
Marktkap. 169,84 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 507 auf 500 US-Dollar leicht gesenkt. Der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten biete ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen, schrieb Joshua Spector am Dienstag. Positive Kursimpulse dürften von einer Beschleunigung des Gewinnwachstums je Aktie ausgehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 420,67
|Abst. Kursziel*:
18,86%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 426,00
|Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 519,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|11:56
|Linde Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
