Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,48 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Schneider ein anhaltendes Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent pro Jahr bis 2030 anstrebe, dürfte in einen durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (Ebita) von mindestens 10 Prozent münden, schrieb Mark Fielding in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
240,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
240,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
