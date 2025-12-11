TUI Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,16 €
|Abst. Kursziel*:
47,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,08%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|10:26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research