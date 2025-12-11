DAX 24.425 +0,5%ESt50 5.792 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1726 -0,1%Öl 61,13 -0,7%Gold 4.319 +0,9%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für 2026 nicht allzu gut seien, geht Analyst Andre Juillard davon aus, dass einige Unternehmen mit einer gewissen operativen Hebelwirkung ein ordentliches Wachstum erzielen werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Hotels, Tourismuskonzerne, Caterer und Gutscheinanbieter./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,16 €		 Abst. Kursziel*:
47,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,08%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

10:26 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net Experten mit Bewertungen Geballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen Geballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen
finanzen.net TUI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, Kauf
finanzen.net TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von TUI
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag leichter
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
