Tui und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis

09.03.26 16:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6,97 EUR -0,32 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
HANNOVER/MASKAT (dpa-AFX) - TUI und Oman legen geplante Partnerschaft auf Eis Der Reisekonzern TUI und Omans staatliche Tourismusgesellschaft Omran haben ihre geplante Partnerschaft vorerst auf Eis gelegt. Omran habe mitgeteilt, dass der vereinbarte Zeitplan für das Projekt nicht mehr eingehalten werden könne, erklärte TUI.

Damit werden sowohl der geplante Bau und Betrieb von fünf Hotels in der Region Dhofar im Süden des Landes ausgesetzt als auch der geplante Einstieg Omans bei TUI. Omran wollte 1,4 Prozent der Anteile an dem Touristikkonzern aus Hannover übernehmen.

Partnerschaft erst im September vereinbart

Die Partner hatten die Zusammenarbeit im vergangenen September vereinbart. Vorgesehen war dafür ein gemeinsames Unternehmen. Daran sollten Omran und TUI jeweils 45 Prozent halten, ein privater Investor weitere zehn Prozent.

Nach damaligen Angaben wollte der Oman Grundstücke und Kapital einbringen, während TUI unter anderem die Buchungsprozesse organisieren sollte. Für das Land gebe es eine große Nachfrage von Urlaubern, aber bislang zu wenig Angebot, hatte TUI-Strategiechef Peter Krüger im September gesagt.

Beide Seiten wollten ihren engen Dialog fortsetzen, heißt es von TUI./kge/DP/stw

