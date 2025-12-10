DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Rio Tinto Aktie

65,52 EUR +0,33 EUR +0,51 %
60,29 CHF +0,22 CHF +0,36 %
Marktkap. 103,89 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

UBS AG

Rio Tinto Neutral

12:01 Uhr
Rio Tinto Neutral
Rio Tinto plc
65,52 EUR 0,33 EUR 0,51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5.700 auf 5.800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligenz und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,22 £		 Abst. Kursziel*:
1,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:01 Rio Tinto Neutral UBS AG
10.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09.12.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Rio Tinto plc

