DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar? Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
363,80 EUR +1,80 EUR +0,50 %
STU
418,51 USD -0,18 USD -0,04 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 170,19 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

08:26 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
363,80 EUR 1,80 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 516,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 418,30		 Abst. Kursziel*:
23,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 418,51		 Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:26 Linde Outperform Bernstein Research
08:01 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
30.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Linde-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks Linde Q3 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Americas Pricing
MotleyFool Linde Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Linde (LIN) Q3 Earnings
Zacks Linde (LIN) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
EQS Group EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached)
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Linde PLC?
Zacks Linde Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Offing?
EQS Group EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen