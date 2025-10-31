Linde Aktie
Marktkap. 170,19 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 516,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 418,30
|Abst. Kursziel*:
23,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 418,51
|Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
