Linde Aktie
Marktkap. 174,34 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Der Gaskonzern habe im dritten Quartal mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Arun Viswanathan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege allerdings etwas unter den Prognosen, während er für das Gesamtjahr unverändert geblieben sei. Er rechnet auf dieser Basis mit einer neutralen Kursreaktion./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 576,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 421,15
|Abst. Kursziel*:
36,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 422,05
|Abst. Kursziel aktuell:
36,48%
|
Analyst Name:
Arun Viswanathan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|15:31
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|14:21
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
