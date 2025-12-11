DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
Evonik Aktie

13,35 EUR +0,27 EUR +2,06 %
STU
Marktkap. 6,17 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

UBS AG

Evonik Neutral

10:21 Uhr
Evonik Neutral
Evonik AG
13,35 EUR 0,27 EUR 2,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,24 €		 Abst. Kursziel*:
-1,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

